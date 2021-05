Il trionfo dell'Io: come il pm è diventato giustiziere solitario (Di giovedì 13 maggio 2021) Da quasi due anni, si assiste al racconto della cronaca giudiziaria sempre più sbigottiti dalla visione d’insieme che vien fuori: prima il trojan nel cellulare di Palamara, poi la guerra tra magistrati fin dentro il Consiglio superiore della magistratura, infine – due giorni fa – la dichiarazione di illegittimità della nomina del Procuratore di Roma, Michele Prestipino, da parte del Consiglio di stato – che, della baraonda inziata con il virus installato nel telefonino di Palamara, è una delle conseguenze istituzionali più rilevanti. Chiamo lo storico Ernesto Galli della Loggia per cercare di dare alle notizie una collocazione nel percorso della storia repubblicana e della Loggia dice che, dal suo punto di vista, “stiamo assistendo alla crisi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Da quasi due anni, si assiste al raccontoa cronaca giudiziaria sempre più sbigottiti dalla visione d’insieme che vien fuori: prima il trojan nel cellulare di Palamara, poi la guerra tra magistrati fin dentro il Consiglio superiorea magistratura, infine – due giorni fa – la dichiarazione di illegittimitàa nomina del Procuratore di Roma, Michele Prestipino, da parte del Consiglio di stato – che,a baraonda inziata con il virus installato nel telefonino di Palamara, è unae conseguenze istituzionali più rilevanti. Chiamo lo storico Ernesto Gallia Loggia per cercare di dare alle notizie una collocazione nel percorsoa storia repubblicana ea Loggia dice che, dal suo punto di vista, “stiamo assistendo alla crisi ...

