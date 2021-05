Il Team Regolarità Friuli vola nel Campionato Italiano

Leggi su udine20

(Di giovedì 13 maggio 2021) Vittoria assoluta, tre primi di classe ed il successo di squadra. Non poteva partire meglio la stagione per il, nel primo appuntamento deld’Epoca di Federmoto, che domenica 9 maggio ha fatto tappa a Umbertide, graziosa cittadina in provincia di Perugia. Un percorso di enduro di 35 chilometri ripetuto tre volte dai 259 piloti arrivati da tutto lo stivale, con due passaggi sulla linea Enduro Test di 3,5 chilometri e tre passaggi sulla Cross Test di 4,5 chilometri. Straordinaria prova di Matteo Rubin su Ktm, che conquista la classifica assoluta e la classe D5. L’ex campione del mondo di enduro, si conferma pilota dal grande talento e punto di riferimento per il. Per il pluricampione...