Il sindaco Melucci ha manifestato a Roma in attesa degli esiti del Consiglio di Stato

Oggi il sindaco Rinaldo Melucci e l'Assessore all'Ambiente Paolo Castronovi hanno manifestato a Roma davanti a Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, in attesa degli esiti dell'udienza relativa al ricorso di ArcelorMittal e del Governo contro la sentenza del TAR Puglia Sez. di Lecce dello scorso mese di febbraio, che dava in sostanza ragione al primo cittadino ionico in relazione alla richiesta di spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto.«Ci aspettiamo che il Consiglio di Stato tuteli i diritti costituzionali ed inalienabili dei cittadini tarantini, prima e meglio degli interessi delle grandi lobby industriali – ha dichiarato il ...

