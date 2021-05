Il Segreto | anticipazioni oggi 13 maggio | Felisa va fermata!

Leggi su solodonna

(Di giovedì 13 maggio 2021)“Il”, puntata del 132021. Che cosa vedremo nell’episodio in replica su Rete 4 alle 12.30? Martin ha rivelato a Tristan i dettagli dell’omicidio del fratellino. L’assassina è! Il bambino di Pepa adesso è a sua volta in pericolo. Durante la settimana la soap opera spagnola “Il” cede il suo spazio pomeridiano su Canale 5 – in attesa di tornare sull’ammiraglia di Mediaset Articolo completo: dal blog SoloDonna