Il risiko sull’acciaio colpisce anche le moto Harley-Davidson

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Remove the tariffs. United we ride". Si chiude con queste parole l’inserzione pubblicitaria acquistata dasul Financial Times per chiedere all’Ue di farla finita con le ritorsioni commerciali. Dal 1° giugno leamericane dovranno pagare un dazio del 56 per cento. “Questo danneggiae i nostri clienti e rivenditori europei – ha scritto il ceo Jochen Zeitz – a causa di di una disputa commercialee l’alluminio che non dipende da noi. Lenon c’entrano nulla con questa guerra commerciale”. Tutto inizia nei primi mesi del 2018, regnante Donald Trump, con la crescente tensione tra Usa e Cina. Il 23 marzo, la Casa Bianca alza i dazi su circa 2,8 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Pechino risponde il 2 aprile colpendo ...