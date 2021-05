Il processo Ruby ter non finisce mai. Anzi ricomincia. Da ottobre nuovi giudici per Berlusconi malato (Di giovedì 13 maggio 2021) La prima condanna a Siena per falsa testimonianza nell’intricato labirinto di processi innescati dall’affaire Ruby – cene eleganti per Silvio Berlusconi serate ad alto tasso erotico anche alla presenza di una minore per la procura di Milano – porta con sé quello che potrebbe essere un nuovo processo sugli stessi fatti ovvero l’ipotizzato pagamento di 170mila a Danilo Mariani, pianista di Arcore e presente agli eventi, per mentire su cosa accadesse veramente durante le feste. Sia le sezioni Unite della Cassazione che la Consulta si sono espresse anche recentemente sul fatto che la sentenza deve essere emessa dagli stessi giudici che hanno hanno deciso l’assunzione delle prove testimoniali. E i magistrati che hanno emesso il verdetto su Mariani, essendosi già espressi, non potranno essere gli stessi che procederanno per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) La prima condanna a Siena per falsa testimonianza nell’intricato labirinto di processi innescati dall’affaire– cene eleganti per Silvioserate ad alto tasso erotico anche alla presenza di una minore per la procura di Milano – porta con sé quello che potrebbe essere un nuovosugli stessi fatti ovvero l’ipotizzato pagamento di 170mila a Danilo Mariani, pianista di Arcore e presente agli eventi, per mentire su cosa accadesse veramente durante le feste. Sia le sezioni Unite della Cassazione che la Consulta si sono espresse anche recentemente sul fatto che la sentenza deve essere emessa dagli stessiche hanno hanno deciso l’assunzione delle prove testimoniali. E i magistrati che hanno emesso il verdetto su Mariani, essendosi già espressi, non potranno essere gli stessi che procederanno per ...

