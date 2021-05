Il Principe Alberto di Monaco al volante della DS 9 E-Tense 4×4 360 (Di giovedì 13 maggio 2021) Vetrina internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, EVER Monaco ha accolto un numeroso pubblico di operatori e visitatori interessati a temi di attualità quali la mobilità sostenibile, l’intelligenza energetica e il controllo dei consumi. Nella stessa occasione, la DS 9 E-Tense 225 e la DS 9 E-Tense 4×4 360 hanno fatto le prime prove su strada nel Principato. Sua Altezza il Principe Alberto II è stato il primo a mettersi al volante della DS 9 E-Tense 225 tra il Palazzo dei Principi e l’Espace Fontvieille che ospita l’evento EVER Monaco e lo stand DS Automobiles. Come perfetto coronamento della settimana elettrica monegasca, il Campionato del Mondo di Formula E FIA ABB si è disputato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) Vetrina internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, EVERha accolto un numeroso pubblico di operatori e visitatori interessati a temi di attualità quali la mobilità sostenibile, l’intelligenza energetica e il controllo dei consumi. Nella stessa occasione, la DS 9 E-225 e la DS 9 E-4×4 360 hanno fatto le prime prove su strada nel Principato. Sua Altezza ilII è stato il primo a mettersi alDS 9 E-225 tra il Palazzo dei Principi e l’Espace Fontvieille che ospita l’evento EVERe lo stand DS Automobiles. Come perfetto coronamentosettimana elettrica monegasca, il Campionato del Mondo di Formula E FIA ABB si è disputato ...

