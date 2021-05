Il primo libro ufficiale di Billie Eilish: una raccolta di oltre 500 foto (Di giovedì 13 maggio 2021) La cantante Billie Eilish, premiata come miglior artista femminile internazionale ai Brit Awards, l’11 maggio 2021 ha pubblicato il suo primo libro “By Billie Eilish”. L’artista, che è stata conosciuta grazie al suo singolo Ocean eyes nel 2015, ha affermato “Ho passato moltissimo tempo a sfogliare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte le foto contenute in questo libro. Spero che lo amiate come lo amo io”. Infatti la cantante ha deciso di raccontarsi attraverso una raccolta di oltre 500 immagini “private” quasi tutte inedite. Ciò che ha ideato Billie Eilish è un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le immagini commentate dall’artista che inizia con gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) La cantante, premiata come miglior artista femminile internazionale ai Brit Awards, l’11 maggio 2021 ha pubblicato il suo“By”. L’artista, che è stata conosciuta grazie al suo singolo Ocean eyes nel 2015, ha affermato “Ho passato moltissimo tempo a sfogliare gli album di famiglia per selezionare personalmente tutte lecontenute in questo. Spero che lo amiate come lo amo io”. Infatti la cantante ha deciso di raccontarsi attraverso unadi500 immagini “private” quasi tutte inedite. Ciò che ha ideatoè un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso le immagini commentate dall’artista che inizia con gli ...

