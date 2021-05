Il Ponte sullo Stretto Sì e le case antisismiche No. Tozzi: “Unirà due cimiteri in caso di terremoto. Solo il 25% della popolazione di Reggio e Messina risiede in abitazioni adeguate” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Costruire il Ponte sullo Stretto antisismico con denaro pubblico significa scegliere di unire due cimiteri in caso di terremoto, visto che Solo il 25% della popolazione di RC e ME risiede in case adeguate. E non è questione di se, ma di quando”. Parola del geologo Mario Tozzi che in un tweet boccia l’ipotesi di costruire il Ponte sullo Stretto di Messina, tema al centro del dibattito politico in questi giorni (leggi l’articolo). Già in passato Tozzi aveva fermamente criticato il progetto per la costruzione di un Ponte per unire la Calabria alla Sicilia. Nel 2011, in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) “Costruire ilantisismico con denaro pubblico significa scegliere di unire dueindi, visto cheil 25%di RC e MEin. E non è questione di se, ma di quando”. Parola del geologo Marioche in un tweet boccia l’ipotesi di costruire ildi, tema al centro del dibattito politico in questi giorni (leggi l’articolo). Già in passatoaveva fermamente criticato il progetto per la costruzione di unper unire la Calabria alla Sicilia. Nel 2011, in ...

