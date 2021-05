Il pc per il gaming che sembra una Nintendo Switch (Di giovedì 13 maggio 2021) Nintendo Switch è un successo che continua a macinare vendite e attirare l’interesse di pubblico e pure delle altre aziende, come dimostra OneXPlayer, un pc gaming ispirato proprio alle linee della più nota console portatile, pur discostandosene per dimensioni, peso e potenza. Dotata di schermo lcd da 8,4 pollici, con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10 e densità di pixel di 358 ppi, offre diverse opzioni lato processori Intel Tiger Lake con altrettanti tagli di memoria (500GB, 1TB, 2TB), oltre a controller integrati che includono levette analogiche, pulsanti laterali e tasti funzione utili per navigare. Ideata da One-Netbook Technology, azienda cinese specializzata nello sviluppo di computer portatili tascabili ad alte prestazioni che ha una partnership con Tencent, la console misura 288 x 130 x 21 millimetri e conta su due ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021)è un successo che continua a macinare vendite e attirare l’interesse di pubblico e pure delle altre aziende, come dimostra OneXPlayer, un pcispirato proprio alle linee della più nota console portatile, pur discostandosene per dimensioni, peso e potenza. Dotata di schermo lcd da 8,4 pollici, con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10 e densità di pixel di 358 ppi, offre diverse opzioni lato processori Intel Tiger Lake con altrettanti tagli di memoria (500GB, 1TB, 2TB), oltre a controller integrati che includono levette analogiche, pulsanti laterali e tasti funzione utili per navigare. Ideata da One-Netbook Technology, azienda cinese specializzata nello sviluppo di computer portatili tascabili ad alte prestazioni che ha una partnership con Tencent, la console misura 288 x 130 x 21 millimetri e conta su due ...

