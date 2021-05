Il Paradiso delle Signore, Puntate 17-21 Maggio 2021: Marcello Lascia Ludovica! (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 17 al 21 Maggio 2021: Marcello dice addio a Ludovica, ma quest’ultima riesce a farlo uscire dal carcere. Intanto Marta e Vittorio attraversano una nuova crisi… Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine (almeno per questa stagione), ma sono ancora molte le questioni in sospeso. In particolar modo, Ludovica sta facendo di tutto per far uscire dal carcere Marcello, anche se riceve da quest’ultimo una pessima notizia. Anche per Marta e Vittorio le difficoltà sentimentali continuano. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il Paradiso delle Signore: dove eravamo ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 13 maggio 2021) Il, tramadal 17 al 21dice addio a Ludovica, ma quest’ultima riesce a farlo uscire dal carcere. Intanto Marta e Vittorio attraversano una nuova crisi… Ilsta volgendo al termine (almeno per questa stagione), ma sono ancora molte le questioni in sospeso. In particolar modo, Ludovica sta facendo di tutto per far uscire dal carcere, anche se riceve da quest’ultimo una pessima notizia. Anche per Marta e Vittorio le difficoltà sentimentali continuano. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Il: dove eravamo ...

Advertising

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 Marcello e Ludovica potranno stare insieme? - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore, oggi 13 maggio: Cosimo vuole andare via da Milano. E Gabriella? - Dreamy_092 : RT @redazionetvsoap: #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Tutti in attesa del finale di stagione. E poi? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 14 maggio 2021: Gloria e Stefania sempre più vicine… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni Tutti in attesa del finale di stagione. E poi? -