Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 maggio: Gloria e Stefania unite più che mai (Di giovedì 13 maggio 2021) Continua l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore che venerdì 14 maggio 2021, terminerà la settimana con un'altra nuovissima puntata che già da ora si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano la puntata di venerdì 14 maggio 2021, rivelano che non passerà sicuramente inosservato il bellissimo rapporto che hanno: Gloria Moreau e Stefania Colombo, dato che saranno molto unite. Gabriella Rossi rivelerà una cosa a Salvatore Amato per niente piacevole: il ragazzo verrà ha sapere che la sua ex ed il marito Cosimo Bergamini potrebbero partire per l'estero.

