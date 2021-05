Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 14 maggio 2021 | Gloria e Stefania sempre più vicine

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il5 torna domani, venerdì 14, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata:si avvicinapiù a. Il5 torna su Rai1 venerdì 14con una nuova puntata in onda alle 15:55. Levedonocosìda far ottenere alla capocommessa un invito a cena molto speciale. Per Maria e Rocco è arrivato il momento di ufficializzare il loro fidanzamento anche giù in Sicilia e Giuseppe insiste perché il nipote chiami il padre della sua fidanzata. Gabriella parla a Salvo della possibilità di lasciare ...