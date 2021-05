Il lupo della Maiella e la sua gestione fa scuola in Europa

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilfain. Simone Angelucci, veterinario del Wildlife Research Center del Parco, ha tenuto lezioni online a 50 operatori portoghesi e oltre 400 spagnoli Anni di studi, ricerche, appostamenti hanno dunque portato ila faread altri studiosi delle diverse parti d’. A ciò vanno altresì L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pulcino di avvoltoio reale indiano, l’unico è in Italia! Monitoraggio nazionale delad ottobre Il coniglio europeo è in via di estinzione Incontrare animali selvatici, cosa fare? La piccola renna di Bussolengo Parchi per il clima 2020, ...