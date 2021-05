Il Liverpool travolge lo United e rimane in corsa per la Champions (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Liverpool batte il Manchester United per 4 - 2 e rimane in corsa per un posto in Champions League. Il big match di Premier League, inizialmente programmato il 2 maggio e rinviato a causa dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilbatte il Manchesterper 4 - 2 einper un posto inLeague. Il big match di Premier League, inizialmente programmato il 2 maggio e rinviato a causa dell'...

Advertising

Sevelandera : RT @ETGazzetta: Il #Liverpool travolge lo #United per 4-2 e rimane in corsa per la #Champions #PremierLeague - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Il #Liverpool travolge lo #United per 4-2 e rimane in corsa per la #Champions #PremierLeague - ETGazzetta : Il #Liverpool travolge lo #United per 4-2 e rimane in corsa per la #Champions #PremierLeague -