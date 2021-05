Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari picchiato dalla Polizia. Achille: “Perforato il timpano” (Di giovedì 13 maggio 2021) Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, ha denunciato di essere stato picchiato dalla Polizia. Il giovane si trova ancora in ospedale, dove a quanto pare dovrà essere operato a seguito delle lesioni riportate dal presunto pestaggio. In alcune storie Instagram, racconta quello che sarebbe successo. Achille Costacurta picchiato dalla Polizia: la denuncia su Instagram Fulmine a ciel sereno quello scagliato da Achille Costacurta, che sul suo profilo Instagram (poco attivo) ha condiviso alcune foto e video dall’ospedale di Parma. Il giovane 16enne ha mostrato quella che sembra una ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)dell’ex calciatoree di, ha denunciato di essere stato. Il giovane si trova ancora in ospedale, dove a quanto pare dovrà essere operato a seguito delle lesioni riportate dal presunto pestaggio. In alcune storie Instagram, racconta quello che sarebbe successo.: la denuncia su Instagram Fulmine a ciel sereno quello scagliato da, che sul suo profilo Instagram (poco attivo) ha condiviso alcune foto e video dall’ospedale di Parma. Il giovane 16enne ha mostrato quella che sembra una ...

