“Il Colore del Sahara” | il significato del nuovo singolo di Aristea

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Questo brano fresco ma intenso segna la mia rinascita, la conquista della mia libertà, dell’amore verso me stessa e vuole dare un messaggio importante: mai smarrirsi a causa degli altri, mai farsi trattare come esseri inferiori, mai ascoltare troppo quello che dicono gli altri” Da venerdì 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Ildel”, ildi. Ildelè un brano fresco dalle sonorità sognanti, rilassanti e travolgenti. Una vera e propria canzone sul valore che abbiamo come persone e in questo caso di quanto l’artista ora sia consapevole del suo valore e di quanto finalmente si senta sè stessa.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Ildel ...