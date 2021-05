Il caso Superlega arriva alla Corte di Giustizia europea: cosa succede? (Di giovedì 13 maggio 2021) La questione della Superlega arriva davanti alla Corte di Giustizia europea allargando i confini di uno scontro ancora lontano da una soluzione. Mentre la Uefa va avanti nel muro contro muro, aprendo un processo sportivo contro Juventus, Real Madrid e Barcellona colpevoli di non aver ancora abiurato il progetto di un super campionato privato, il Tribunale Commerciale di Madrid numero 17 ha deciso di portare la vicenda, con tutti i suoi interrogativi, davanti alla Corte in Lussemburgo. E' la mossa che rischia di sparigliare le carte perché fa uscire la questione Superlega dai confini dello sport e la pone con forza sul tavolo di un'istituzione che ha potere assoluto sulle regole del mercato interno all'Unione. Anche su ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) La questione delladavantidirgando i confini di uno scontro ancora lontano da una soluzione. Mentre la Uefa va avanti nel muro contro muro, aprendo un processo sportivo contro Juventus, Real Madrid e Barcellona colpevoli di non aver ancora abiurato il progetto di un super campionato privato, il Tribunale Commerciale di Madrid numero 17 ha deciso di portare la vicenda, con tutti i suoi interrogativi, davantiin Lussemburgo. E' la mossa che rischia di sparigliare le carte perché fa uscire la questionedai confini dello sport e la pone con forza sul tavolo di un'istituzione che ha potere assoluto sulle regole del mercato interno all'Unione. Anche su ...

