Il Caso Braibanti | il 17 maggio in prima visione tv su Sky Arte

(Di giovedì 13 maggio 2021) Arriva intv su Skylunedì 17alle 21.15, Il(64?, Italia 2020), il documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che rievoca un clamoroso scandalo giudiziario dell’Italia del ‘900. Di cosa parla il? Nel 1968 Aldo, ex partigiano, poeta e artista sperimentale, è accusato dalla famiglia del suo giovane compagno di averlo “plagiato” per costringerlo ad avere rapporti omosessuali. Intervennero in sua difesa Pasolini, Morante, Maraini, Pannella, Eco e molti altri.incredibilmente condannato a nove anni di reclusione, mentre il suo compagno ricoverato in manicomio, dove subì ben 40 elettrochoc. In quali Festival è stato ...

Nella Giornata mondiale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia.

Arriva in prima visione tv su Sky Arte lunedì 17 maggio 2021 alle 21.15, " Il Caso Braibanti" (64', Italia 2020), il documentario di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese che rievoca un clamoroso scandalo giudiziario dell'Italia del '900. Nel 1968 Aldo Braibanti, ex partigiano, poeta e artista sperimentale, è accusato dalla famiglia del suo giovane compagno di averlo "plagiato" per costringerlo ad avere rapporti omosessuali. In occasione della Giornata Mondiale contro l'Omofobia Sky Arte propone un documentario su ...