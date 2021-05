Il caso Bolton dimostra l’urgenza di un’immunità globale

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ben oltre l’80 per cento delle dosi di vaccino, finora, sono andate nei paesi a economia più sviluppata del mondo. Si ripete spesso che questa disomogenea distribuzione, a fronte di gravissime epidemie come quella che sta affliggendo in questo momento l’India, è molto pericolosa perché, per sintetizzare con una frase che ho usato tempo fa, il gregge della famosa immunità da raggiungere è quello, non quello di questa o quella nazione. Per dirla con termini un po’ più precisi, poiché la comunità umana in cui viviamo è ormai quella, viste le connessioni fortissime e molto veloci con ogni angolo del globo, la corrispondente immunità di comunità non sarà mai a un livello sufficiente finché ci saranno paesi come Israele, in cui ormai la maggioranza della popolazione è vaccinata, e paesi come il Congo, ove lo è meno dello 0,1 per cento degli ...