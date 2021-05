Il buco in testa | clip esclusiva del film di Antonio Capuano | tratto da una storia vera

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilinè unscritto e diretto daliberamente ispirato a una: ecco inunadella pellicola che uscirà nelle sale dal 20 maggio. Ilin, ildi cui vi presentiamo una videoin, è stato presentato in anteprima mondiale al 38. TorinoFestival. La pellicola, scritta e diretta da, uscirà nelle sale dal 20 maggio distribuita da Eskimo in collaborazione con Altri Sguardi. Nella videoche potete vedere sopra facciamo conoscenza con Maria, la protagonista del...

Maria Serra ha unin: una zona oscura che condiziona tutta la sua vita, ferma al giorno in cui suo padre è stato ucciso. Mario Serra era un vicebrigadiere che il 14 maggio 1977 è rimasto a terra dopo essere ...... nella quale la donna è bloccata dallaai pieni. E la mente torna per forza di cose alla ... drammaturgico e formale: da Saw a Cube , da Escape Room a Il, passando per Panic Room , Mamba e ...