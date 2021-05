Il Borussia Dortmund vince la Coppa di Germania: Lipsia battuto 4-1 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Borussia Dortmund batte il Lipsia e conquista la quinta Coppa di Germania della sua storia. All’Olympiastadion la squadra di Terzic batte quella di Nagelsmann per 4-1 con tre reti tutte siglate nei 45? prima del poker siglato nel finale: apre Sancho al 5?, al 28? si accende Haaland che vince il duello fisico e di velocità con Upamecano e sigla il raddoppio. Al 46? è il turno ancora di Sancho che sigla la doppietta e il 3-0 che chiude il discorso. Piccola reazione nella ripresa per il Lipsia col gol al 71? di Olmo. Ma è solo una illusoria scossa. All’87’ il solito Haaland firma il poker e il trentanovesimo gol della sua stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilbatte ile conquista la quintadidella sua storia. All’Olympiastadion la squadra di Terzic batte quella di Nagelsmann per 4-1 con tre reti tutte siglate nei 45? prima del poker siglato nel finale: apre Sancho al 5?, al 28? si accende Haaland cheil duello fisico e di velocità con Upamecano e sigla il raddoppio. Al 46? è il turno ancora di Sancho che sigla la doppietta e il 3-0 che chiude il discorso. Piccola reazione nella ripresa per ilcol gol al 71? di Olmo. Ma è solo una illusoria scossa. All’87’ il solito Haaland firma il poker e il trentanovesimo gol della sua stagione. SportFace.

Advertising

GoalItalia : 30 titoli per il Bayern Monaco ?? 5 per il Borussia Dortmund ?? Il 'leggero' divario in #Bundesliga ?? - RSIsport : ??????? Il Borussia Dortmund si porta a casa la Coppa di Germania, battuto il Lipsia 4-1 in finale #DFBPokal #RSISport - andredantasdj : CHUPA REDBULL, isso é BORUSSIA DORTMUND ???? - Gio_Dusi : Avendo Haaland e Sancho da inizio stagione, quest’anno il Borussia Dortmund avrebbe dovuto puntare a vincere la Bun… - Matheus_Lica : Que conquista GIGANTE do Borussia Dortmund -