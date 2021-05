I vaccinati causano infertilità e aborti I NoVax vogliono la mascherina per difendersi

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’ultima in fatto di teorie del complotto arriva dagli antivaccinisti del Nord-America. Non solo il rifiuto della somministrazione dei sieri anticovid, dunque, ma il tentativo di proteggersi dalle persone vaccinate, indossando mascherine e praticando il distanziamento sociale (regole contro le quali si sono battuti durante la pandemia), perché quest’ultime “diffonderebbero particelle di proteine di vaccino capaci di alterare il ciclo mestruale, rendere infertili, provocarespontanei”. Questo rientrerebbe, come riporta Vice Usa?, nella più generale convinzione che il COVID-19 sia un modo per ridurre la popolazione mondiale, e i vaccini un’arma di sterminio di massa. Gli specialisti, naturalmente, si sono affrettati a bollare come “fandonie” queste teorie. I migliori esperti medici concordano sul fatto che è impossibile per una persona spargere porzioni di ...

