I Ferragnez hanno comprato casa | i dettagli raccontati su Instagram

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ila loro primainsieme. A dare l’annuncio e a raccontare alcuniè stata Chiara Ferragni suQualche tempo fa era trapelata la notizia di un acquisto da parte di Chiara Ferragni e di Fedez di un appartamento, ancora da costruire, super lussuoso – indiscrezioni parlavano di un attico – a Milano, in una zona residenziale, interessata da nuove costruzioni. La notizia non era stata confermata dalla coppia, ma ieri Chiara Ferragni, nelle storie di, ha dato un annuncio importante, che si riferisce proprio all’acquisto della loro prima: “Come promesso vi faccio un annuncio: io Fede abbiamola nostra primainsieme qui a Milano. Quella dove siamo ...

Advertising

itsmwengo : I Ferragnez hanno comprato casa e traslocano - linasimonetti49 : RT @cpetruccioli: Da leggere questo articolo di #MassimilianoPanerari (@LaStampa) Ho trovato però un errore I 36 milioni di follower della… - darkskywriter : @vespertime per fare politica servono due cose: consenso e soldi. I Ferragnez hanno entrambi in abbondanza, e sono… - Cr7341516974 : @Lucywillkillyou Triste società ....d'altra parte se ferragnez e Company hanno seguito ci sarà un motivo ...si tutti rinonez...???? - DenverCartoons : RT @Cabbot_: Possiamo dire che i Ferragnez hanno fatto tanto dopo la festa al Carrefour e che possiamo passarci sopra considerato che sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez hanno

Anche le carriere degli Influencer neguadagnato: raccontarsi oltre gli scatti fotografici ha dato lustro ulteriore a celebrities come le Kardashian e i, la cui abilità con lo ...Sono passati ben tre anni dalle nozze, icosì sentito l'esigenza di trovare una residenza più stabile, soprattutto dopo che Chiara Ferragni aveva deciso di lasciare definitivamente ...I Ferragnez hanno comprato la loro prima casa insieme. A dare l'annuncio e a raccontare alcuni dettagli è stata Chiara Ferragni su Instagram ...Nel frattempo, specie se siete loro coetanei, niente paura: anche i Ferragnez hanno fatto finora la vita da millennials, vivendo in affitto! Foto: Kikapress Metti mi piace su Facebook per vedere ...