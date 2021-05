I concerti di Giordana Angi nel 2021, biglietti in prevendita per Roma e Milano (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono in programma due concerti di Giordana Angi nel 2021, a Roma e a Milano. La cantante presenterà il nuovo album di inediti, la cui uscita è attesa per domani, attraverso due eventi dal vivo attesi nel mese di dicembre di quest’anno. Il 16 dicembre 2021 Giordana Angi sarà al Fabrique di Milano e il 19 dicembre 2021 si esibirà all’Atlantico di Roma. L’artista presenterà le canzoni contenute nel nuovo album di inediti in uscita domani dal titolo Mi Muovo, un disco nato e cresciuto con l’intenzione di sottolineare la volontà di Giordana di abbracciare nuovi orizzonti e spostarsi verso nuove realtà alla volta di un continuo cambiamento. Ad anticipare il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono in programma duedinel, ae a. La cantante presenterà il nuovo album di inediti, la cui uscita è attesa per domani, attraverso due eventi dal vivo attesi nel mese di dicembre di quest’anno. Il 16 dicembresarà al Fabrique die il 19 dicembresi esibirà all’Atlantico di. L’artista presenterà le canzoni contenute nel nuovo album di inediti in uscita domani dal titolo Mi Muovo, un disco nato e cresciuto con l’intenzione di sottolineare la volontà didi abbracciare nuovi orizzonti e spostarsi verso nuove realtà alla volta di un continuo cambiamento. Ad anticipare il nuovo ...

