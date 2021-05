I 500mila euro con contratto segreto del moralista D’Alema

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 13 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Seguitemi sul mio canale Telegram, vi terrò aggiornati sulla festa del sito che si terrà a Bari il 17-18 luglio. 01:30 La storia più bella di oggi è il fuoco amico di Repubblica che racconta la storia dia cui i compagnucci della fondazione Socialistipei fanno causa per i 500 milache si è intascato con “mezzi non digitali” e consecretato. 05:29 Geniale Paolo Guzzanti sul Riformista, attenti a Marco Travaglio che chi abbraccia poi muore, come Davigo. 06:10 Draghi: riapriamo al turismo, titola il Corriere. Si vabbè, magari se togliesse il coprifuoco daremmo davvero un segnale. 07:57 Il premier dice che il patto di stabilità a cui ci siamo impiccati per anni è morto. 09:10 Seccato il capo dei servizi segreti amichetto di Conte. Bonini oggi scrive: “Si ...