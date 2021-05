Hotel in fermento | ma 200 russi non arriveranno più | ' Vaccinati con lo Sputnik | andranno in Albania'

(Di giovedì 13 maggio 2021) PESARO - Un patto con Comune e operatori balneari per rispondere alle esigenze delle strutture ricettive. E' questa la proposta che lancia o meglio rilancia l'associazione albergatori con il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hotel fermento

corriereadriatico.it

Il punto sull'imminente inizio stagione e le istanze degliche si affacciano sul lungomare di Levante e Ponente, è arrivato martedì nel corso dell'ultimo direttivo di Apa. Ma intanto ...C'è grandeanche nei movimenti cattolici su questo tema, forse perché è un argomento su ... E potrebbero già vedersi dei frutti alla prossima Assemblea generale che si svolgerà all'Ergife,...PESARO - Un patto con Comune e operatori balneari per rispondere alle esigenze delle strutture ricettive. E’ questa la proposta che lancia o meglio rilancia l’associazione albergatori ...Il settore alberghiero è stato il più colpito, ma anche quello in cui si intravedono maggiori opportunità per gli studi a fianco di fondi e imprese ...