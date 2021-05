Holodexxx è il ' videogioco erotico' che ha perso $20 000 nella lotta contro la definizione di ' pornografia' di Steam

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 13 maggio 2021) Che lo sappiate o menoospita parecchi videogiochi che includono contenuti espliciti per adulti ma allo stesso tempo l'etichetta diche regola la piattaforma Valve rimane a dir poco nebulosa. Cosa viene accettato e cosa no? Gli sviluppatori distanno cozzando con questa nebulosità da mesi e ormai sono in perdita dopo aver speso circa $20.000 per...niente.viene definito unin VR in cui è possibile interagire con versioni virtuali di sex worker reali con elementi di IA che guidano le performance. I creatori parlano di un progetto etico e positivo che è stato realizzato con la collaborazione di diverse associazioni di sex worker e che include nomi anche piuttosto noti come Riley Reid, Tori Black o Mia Malkova. Come detto ...