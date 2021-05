“Ho problemi a camminare”. Samantha De Grenet, brutto infortunio per la showgirl. “Per guarire servirà tempo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Momento no per Samantha De Grenet, la showgirl si è presenta sui social con un paio di stampelle. A spiegare cosa è successo è stata lei. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati. Nelle settimane scorse Samantha De Grenet è stata al centro del gossip per via della lite, che continua dal Grande Fratello Vip, con Antonella. Tra le due la tensione è sempre più alta. “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato” aveva raccontato a Barbara D’Urso Samantha. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a Samantha se denuncerà la collega. Samantha ha risposto, alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Momento no perDe, lasi è presenta sui social con un paio di stampelle. A spiegare cosa è successo è stata lei. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati. Nelle settimane scorseDeè stata al centro del gossip per via della lite, che continua dal Grande Fratello Vip, con Antonella. Tra le due la tensione è sempre più alta. “Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato” aveva raccontato a Barbara D’Urso. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto ase denuncerà la collega.ha risposto, alla ...

Advertising

Amando_Disney : @rosedizucchero - se ne vergogna perché viene spesso visto come qualcosa di strano, anormale e non è giusto che sia… - sonosologiusy : come se fossimo estranei ai problemi dei mortali io vorrei salvarti ma non mi è concesso sono troppo egoista piang… - RobertoGranai : @GinevraCardinal Buongiorno a te e buona giornata stamani la ferita al femore mi dà fastidio e prima di uscire di c… - mywolf8_ : RT @leleunz77719427: Cos'è l'amore? 'L'Amore è una costruzione intelligente di due persone sagge, che decidono di essere amici, compagni, c… - CaterinaPernic1 : RT @leleunz77719427: Cos'è l'amore? 'L'Amore è una costruzione intelligente di due persone sagge, che decidono di essere amici, compagni, c… -