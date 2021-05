Herta Berlino | stagine finita per Piatek Europei a rischio | il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 13 maggio 2021) E'anzitempo la stagione di Krzystof. L'attaccante dell'Herthaha subito la frattura della caviglia nel corso della partita di ieri sera contro lo Schalke 04. Dunque è a fortela sua partecipazione aglicon la sua Polonia, che partiranno l'11 giugno. Ecco il post del club biancoazzurro: Saisonaus für @pjona9official. Unser Stürmer hat sich bei #S04BSC eine Fraktur im Sprunggelenk zugezogen und wird uns in den verbleibenden Partien nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstagmorgen. Gute Besserung, Kris! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/yLgy6Ycxqd — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 13, 2021