Hellas Verona | sequestrati 6 | 5 milioni di euro al presidente Setti

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il provvedimenti preso dal Gip Sandro Pecorella è stato eseguito nei confronti del numero uno dell’MaurizioSequestro da 6,5diper Maurizionumero uno dell’. Questa è la notizia pubblicata dal Corriere di Bologna. Il provvedimento preso dal Gip Sandro Pecorella è stato eseguito a causa dell’indagine a carico dell’imprenditore per appropriazione indebita e autoriciclaggio legato ad alcune di due società rientranti, nel recente passato, nella catena di controllo della società calcistica, nei confronti delle quali erano state emesse sentenze di fallimento successivamente revocate, all’inizio di quest’anno, in sede di reclamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Setti, presidente del Verona, indagato. Intanto è scattato un sequestro per 6,5 milioni. Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è indagato dalla ...Al termine di una complessa indagine avviata alla fine del 2020 e coordinata dai Magistrati della locale Procura della Repubblica – Francesco CALECA (Procuratore Aggiunto) e Elena CARUSO (Sostituto Pr ...