Hellas Verona | il presidente Setti indagato per autoriciclaggio Sequestrati 6 | 5milioni di euro

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mauriziodell’, èdalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e. La squadra scaligera prossima avversaria del Napoli in pieno caos. Secondo quanto riporta il corriere dello sport, la Procura di Bologna ha messo sotto indagine il patron dell’. Nei suoi confronti è scattato un sequestro, eseguito dalla Guardia di Finanza, per 6,5 milioni di. “Secondo gli investigatori, i 6,5 milioni disono stati illecitamente sottratti dalle casse della società calcistica veneta e impiegati indebitamente per ristrutturare un’altra società, così da impedirne il fallimento. Inoltre, è stata accertata un’operazione di “maquillage contabile” con cui l’imprenditore modenese ...

Il presidente dell'indagato per ...Risulta essere indagato Maurizio Setti , presidente della squadra di calcio di Serie A,. Come riferito pochi minuti fa dal quotidiano locale L'Arena, il patron scaligero è finito sotto indagine da parte della procura di Bologna con le accuse di appropriazione indebita e ...Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti (attuale patron del Mantova in Serie C nonché padre del consigliere dei virgiliani Federico, ndr) è indagato dalla Procura di ...Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è indagato dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nei suoi confronti è scattato un sequestro, eseguito dalla Guardia di ...