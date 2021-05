Hellas Verona, il presidente Setti indagato per autoriciclaggio: sequestrati 6,5 milioni di euro (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna ha annunciato questa mattina, attraverso un comunicato stampa, di aver sequestrato 6,5 milioni di euro alle casse dell’Hellas Verona nell’ambito dell’operazione “Scala Greca” a Maurizio Setti. Il motivo è dovuto, secondo gli investigatori, ad autoriciclaggio di denaro da parte del presidente dell’Hellas Verona. Il numero uno gialloblù avrebbe sottratto indebitamente quella cifra dalle casse del Verona per scongiurare il fallimento di due società bolognesi che rientravano nella catena di controllo del club. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna ha annunciato questa mattina, attraverso un comunicato stampa, di aver sequestrato 6,5dialle casse dell’nell’ambito dell’operazione “Scala Greca” a Maurizio. Il motivo è dovuto, secondo gli investigatori, addi denaro da parte deldell’. Il numero uno gialloblù avrebbe sottratto indebitamente quella cifra dalle casse delper scongiurare il fallimento di due società bolognesi che rientravano nella catena di controllo del club.

