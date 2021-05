Hellas Verona, il patron Setti indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Usava i soldi dell’Hellas per mettere al riparo un’altra società di sua proprietà. È questa l’accusa che la Procura di Bologna muove a Maurizio Setti, presidente della società calcistica di Serie A Hellas Verona. I pm emiliani hanno aperto nei suoi confronti un’inchiesta per appropriazione indebita e autoriciclaggio. E la Guardia di Finanza gli ha sequestrato 6,5 milioni di euro, la somma che – secondo gli investigatori – ha sottratto dalle casse della squadra per impiegarla “indebitamente” e impedire il fallimento di un’altra società. Inoltre, la procura è convinta di aver accertato che Setti, sfruttando il suo doppio ruolo di amministratore e socio unico, ha cercato di mascherare l’origine di questi movimenti attraverso quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Usava i soldi dell’per mettere al riparo un’altra società di sua proprietà. È questa l’accusa che la Procura di Bologna muove a Maurizio, presidente della società calcistica di Serie A. I pm emiliani hanno aperto nei suoi confronti un’inchiesta per. E la Guardia di Finanza gli ha sequestrato 6,5 milioni di euro, la somma che – secondo gli investigatori – ha sottratto dalle casse della squadra per impiegarla “mente” e impedire il fallimento di un’altra società. Inoltre, la procura è convinta di aver accertato che, sfruttando il suo doppio ruolo di amministratore e socio unico, ha cercato di mascherare l’origine di questi movimenti attraverso quello che ...

