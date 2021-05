Harry fa nuove rivelazioni, quando stava male fingeva di stare bene (Di giovedì 13 maggio 2021) Harry d’Inghilterra fa un altro passo che lo allontana dalla famiglia reale o forse con le nuove rivelazioni William e Carlo potranno comprenderlo di più. In ogni caso la sua nuova intervista è ancora una volta senza freni ed è destinata a un nuovo polverone. Sono trascorsi due mesi dall’intervista a Oprah Winfrey con la moglie, questa volta Harry è solo mentre racconta tutto nel podcast settimanale Armchair Expert. E’ a Dax Shepard che il principe d’Inghilterra ha raccontato quanto fosse infelice da ragazzo. Addirittura Harry ha paragonato la sua vita a Corte a quella di Jim Carrey nel film The Truman Show. In quel famoso film il protagonista vive ignaro che la sua vita sia sempre ripresa dalle telecamere e che a spiarlo ci sia tutto il mondo. LA VITA DI Harry UN MIX TRA ZOO E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 13 maggio 2021)d’Inghilterra fa un altro passo che lo allontana dalla famiglia reale o forse con leWilliam e Carlo potranno comprenderlo di più. In ogni caso la sua nuova intervista è ancora una volta senza freni ed è destinata a un nuovo polverone. Sono trascorsi due mesi dall’intervista a Oprah Winfrey con la moglie, questa voltaè solo mentre racconta tutto nel podcast settimanale Armchair Expert. E’ a Dax Shepard che il principe d’Inghilterra ha raccontato quanto fosse infelice da ragazzo. Addiritturaha paragonato la sua vita a Corte a quella di Jim Carrey nel film The Truman Show. In quel famoso film il protagonista vive ignaro che la sua vita sia sempre ripresa dalle telecamere e che a spiarlo ci sia tutto il mondo. LA VITA DIUN MIX TRA ZOO E ...

