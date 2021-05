Harry e Meghan Markle, l’ultima indiscrezione sul nome della figlia in arrivo (Di giovedì 13 maggio 2021) Manca poco alla nascita della seconda figlia di Harry e Meghan Markle. Non sarà una royal baby dal momento che i genitori si sono allontanati dalla famiglia da quasi due anni e dunque non avrà titoli reali ma verrà inevitabilmente associata agli Windsor. E quindi già da quando è stato reso ufficiale l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan l’attenzione mediatica sulla sorellina di Archie, 2 anni compiuti pochi giorni fa, è altissima. La coppia, ormai libera da etichette e protocolli, ha deciso di rivelare in anteprima il sesso della nascitura ma sul nome mantiene il più stretto riserbo. Ciò nonostante i bookmakers hanno iniziato già da settimane a scommettere su come si chiamerà la secondogenita del principe e dell’ex attrice di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Manca poco alla nascitasecondadi. Non sarà una royal baby dal momento che i genitori si sono allontanati dalla famiglia da quasi due anni e dunque non avrà titoli reali ma verrà inevitabilmente associata agli Windsor. E quindi già da quando è stato reso ufficiale l’annuncioseconda gravidanza dil’attenzione mediatica sulla sorellina di Archie, 2 anni compiuti pochi giorni fa, è altissima. La coppia, ormai libera da etichette e protocolli, ha deciso di rivelare in anteprima il sessonascitura ma sulmantiene il più stretto riserbo. Ciò nonostante i bookmakers hanno iniziato già da settimane a scommettere su come si chiamerà la secondogenita del principe e dell’ex attrice di ...

