«Halston», Ewan McGregor è lo stilista per Netflix. Uscita della serie, cast e trama tra glamour e folli Settanta (Di giovedì 13 maggio 2021) C'è anche Halston tra le novità Netflix di maggio. La miniserie dedicata al celebre stilista interpretato da Ewan McGregor, attualmente impegnato nelle riprese della serie Obi-Wan Kenobi per Disney+, porta anche la forma di Ryan Murphy. Firmata dal produttore e sceneggiatore Sharr White (The Affair: una relazione pericolosa), infatti, la miniserie Halston è tratta dal libro Simply Halston del giornalista statunitense Steven Gaines (che ha dedicato una biografia anche a Calvin Klein). Lo show è diretto da Daniel Minahan, già regista di episodi di serie come Il trono di spade, True Blood, American Crime Story. Soprattutto, tra i produttori esecutivi di Halston, c'è Ryan ...

