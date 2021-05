Guenda Goria ha un nuovo fidanzato: ecco chi ha conquistato il suo cuore (Di giovedì 13 maggio 2021) Guenda Goria fidanzato: l’ex vippona ha un nuovo amore dopo il Grande Fratello Vip e la storia finita con Telemaco Guenda Goria fidanzato: dopo il reality Grande Fratello Vip Guenda Goria aveva chiuso la sua storia con Telemeco che tanto aveva fatto discutere nei salotti tv. Adesso Guenda sta vivendo il suo momento di felicità insieme a un nuovo amore, stavolta un ragazzo suo coetaneo. Lui si chiama Mirko Gancitano, che ha 29 anni. Guenda e Mirko si sono conosciuti un mese fa a Sharm E-Sheikh, dovela figlia di Maria Teresa Ruta ha una casa al Domina Coral Bay. Stesso resort dove alloggiava il ragazzo per motivi di lavoro. E’ lì che è nata la loro storia e prosegue ora per le vie di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021): l’ex vippona ha unamore dopo il Grande Fratello Vip e la storia finita con Telemaco: dopo il reality Grande Fratello Vipaveva chiuso la sua storia con Telemeco che tanto aveva fatto discutere nei salotti tv. Adessosta vivendo il suo momento di felicità insieme a unamore, stavolta un ragazzo suo coetaneo. Lui si chiama Mirko Gancitano, che ha 29 anni.e Mirko si sono conosciuti un mese fa a Sharm E-Sheikh, dovela figlia di Maria Teresa Ruta ha una casa al Domina Coral Bay. Stesso resort dove alloggiava il ragazzo per motivi di lavoro. E’ lì che è nata la loro storia e prosegue ora per le vie di ...

