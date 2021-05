(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo la paparazzata tra le pagine di Chi Magazine,è intervenuta in collegamento con Pomeriggio 5ndo la suarelazionecon Mirko Gancitano.la suaÈ stato un colpo di fulmine… È stato improvviso, ci frequentiamo da un mesetto. È unasemplice e pulita.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

pomeriggio5 : 'Fantasmi e spriti ma soprattutto... Angeli custodi' Guenda Goria nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! - pomeriggio5 : Guenda Goria si è fidanzata: 'È stato un colpo di fulmine' ?? #Pomeriggio5 - blogtivvu : Guenda Goria conferma la sua nuova storia d’amore: ecco chi è il suo fidanzato – FOTO - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: 'Fantasmi e spriti ma soprattutto... Angeli custodi' Guenda Goria nella #cabinarossa di #Pomeriggio5! - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Guenda Goria si è fidanzata: 'È stato un colpo di fulmine' ?? #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

LaPresse

fidanzata con Mirko Gancitano: "È una storia semplice e pulita"è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione del GF Vip . La figlia di Maria Teresa Ruta ,...NON PERDERTI ANCHE >annuncia il fidanzamento: 'E' stato un colpo di fulmine' 'Un monnezzaro?', Paolo Bonolis rimane di stucco di fronte al concorrente NON PERDERTI ANCHE > Avanti un ...Guenda Goria conferma la sua nuova storia d’amore dopo la fine del Grande Fratello Vip: ecco chi è il suo fidanzato Mirko Gancitano.Guenda Goria ha un nuovo amore. L’ex gieffina dopo lo scoop non si nasconde e pubblica un video. Guenda Goria nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove lei è particolarmen ...