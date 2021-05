Guardiola: “Terzo titolo? Non me lo sarei mai aspettato. Ringrazio Klopp e Ancelotti per i complimenti, li ammiro” (Di giovedì 13 maggio 2021) Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa dei suoi tre campionati vinti sulla panchina del Manchester City, ringraziando Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti per i complimenti ricevuti: “Vorrei dire grazie mille, lo apprezzo molto da lui (Klopp) e Carlo. Non ho ancora potuto rispondere ai messaggi, ma lo farò oggi. Li apprezzo e li ammiro”. “Questo titolo è importante ma facciamo un quadro generale. Nell’ultimo decennio il City ha vinto cinque titoli e negli ultimi quattro anni ne ha vinti tre. È incredibile. Sono molto orgoglioso di sostenere l’etica del lavoro. Non me lo sarei mai aspettato quando sono arrivato perché so come cambia questo Paese ma noi ci siamo sempre stati”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Pepha parlato in conferenza stampa dei suoi tre campionati vinti sulla panchina del Manchester City, ringraziando Jurgene Carloper iricevuti: “Vorrei dire grazie mille, lo apprezzo molto da lui () e Carlo. Non ho ancora potuto rispondere ai messaggi, ma lo farò oggi. Li apprezzo e li”. “Questoè importante ma facciamo un quadro generale. Nell’ultimo decennio il City ha vinto cinque titoli e negli ultimi quattro anni ne ha vinti tre. È incredibile. Sono molto orgoglioso di sostenere l’etica del lavoro. Non me lomaiquando sono arrivato perché so come cambia questo Paese ma noi ci siamo sempre stati”. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

