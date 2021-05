Grey’s Anatomy: ritorna Sandra Oh? La risposta dell’attrice (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima stagione tanti sono stati i ritorni sul set ma sembra che Sandra Oh non farà parte dello show Sandra Oh tornerà a Grey’s Anatomy? L’attrice per anni ha vestito i panni della cinica e ironica dottoressa Cristina Yang, la “persona” di Meredith Grey. Nella stagione in corso di svolgimento e in onda negli USA, la 17esima, tanti sono stati i ritorni, dal personaggio (su tutti) di Derek Shepherd a April Kepner. Ecco perché molti si sono domandati se vi fosse la possibilità di vedere anche un ritorno di Cristina: la dottoressa ha detto addio al Grey’s Sloan Memorial nella stagione numero dieci per andare a lavorare in una clinica Svizzera. In questi anni l’attrice non è mai tornata nemmeno per qualche breve apparizione e non lo farà nemmeno in futuro come ha spiegato lei stessa al podcast Asian ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima stagione tanti sono stati i ritorni sul set ma sembra cheOh non farà parte dello showOh tornerà a? L’attrice per anni ha vestito i panni della cinica e ironica dottoressa Cristina Yang, la “persona” di Meredith Grey. Nella stagione in corso di svolgimento e in onda negli USA, la 17esima, tanti sono stati i ritorni, dal personaggio (su tutti) di Derek Shepherd a April Kepner. Ecco perché molti si sono domandati se vi fosse la possibilità di vedere anche un ritorno di Cristina: la dottoressa ha detto addio alSloan Memorial nella stagione numero dieci per andare a lavorare in una clinica Svizzera. In questi anni l’attrice non è mai tornata nemmeno per qualche breve apparizione e non lo farà nemmeno in futuro come ha spiegato lei stessa al podcast Asian ...

