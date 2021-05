Gregoretti: domani decisione Gup Catania, Pm chiede non luogo a procedere/Adnkronos (Di giovedì 13 maggio 2021) Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - Arriverà domani, con ogni probabilità entro il primo pomeriggio, la decisione del gup di Catania che dovrà decidere se l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrà andare a processo per sequestro di persona per la nave Gregoretti oppure dichiarare il non luogo a procedere. Il Presidente dei Giudici per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro, dopo una breve udienza per le eventuali repliche del pm, si ritirerà in camera di consiglio e poi leggerà la decisione nell'aula bunker del carcere di Bicocca. Salvini è accusato di avere tenuto, nel luglio del 2019, per diversi giorni, 131 migranti a bordo dalla nave della Guardia costiera 'Gregoretti'. Il Gup potrebbe anche disporre un'ulteriore fase ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Palermo, 13 mag. () - Arriverà, con ogni probabilità entro il primo pomeriggio, ladel gup diche dovrà decidere se l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrà andare a processo per sequestro di persona per la naveoppure dichiarare il non. Il Presidente dei Giudici per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro, dopo una breve udienza per le eventuali repliche del pm, si ritirerà in camera di consiglio e poi leggerà lanell'aula bunker del carcere di Bicocca. Salvini è accusato di avere tenuto, nel luglio del 2019, per diversi giorni, 131 migranti a bordo dalla nave della Guardia costiera ''. Il Gup potrebbe anche disporre un'ulteriore fase ...

