Grande industria e transizione energetica (Di giovedì 13 maggio 2021) L’industria pesante in Italia ha visto negli anni numerosi asset sparire con un impatto sia sull’indotto sia sulla filiera verticale. Ogni settore, infatti, non è a sé stante, chiudere una specifica produzione nel nostro Paese vuol dire depauperare il territorio e perdere fette di mercato. Al tema del costo dell’energia, che ha sempre gravato sulla competitività internazionale dei grandi energivori, oggi si aggiungono le criticità sull’approvvigionamento delle materie prime, dal rottame alla componentistica elettronica, e il conseguente aumento di costo. Tale fenomeno è dovuto in parte alle limitazioni ai traffici imposte dal fenomeno pandemico, in parte all’aumento di richiesta di alcune materie prime proprio sulla spinta della transizione energetica e digitale. Pensiamo al litio, componente primario delle batterie che alimentano i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) L’pesante in Italia ha visto negli anni numerosi asset sparire con un impatto sia sull’indotto sia sulla filiera verticale. Ogni settore, infatti, non è a sé stante, chiudere una specifica produzione nel nostro Paese vuol dire depauperare il territorio e perdere fette di mercato. Al tema del costo dell’energia, che ha sempre gravato sulla competitività internazionale dei grandi energivori, oggi si aggiungono le criticità sull’approvvigionamento delle materie prime, dal rottame alla componentistica elettronica, e il conseguente aumento di costo. Tale fenomeno è dovuto in parte alle limitazioni ai traffici imposte dal fenomeno pandemico, in parte all’aumento di richiesta di alcune materie prime proprio sulla spinta dellae digitale. Pensiamo al litio, componente primario delle batterie che alimentano i ...

Advertising

bafio55 : Perchè a me piace l'onestà. Chi regala montagne di denaro pubblico a Confindustria per poi incassare il suo appogg… - cannalawmitalia : Jay-Z è una delle celebrità che ha dato un grande SI! all'emergente industria della cannabis. . Ricorda che puoi an… - arturorossie : @angy_angy67 ... però se andate a comprare voi un litro di latte di pecora e capra, mica ve lo regalano. Salvini ur… - minipetaI : cammina come se avesse il cazzo più grande dell'intera industria musicale and guess what - orchestraweb : Industria 4.0 una grande opportunità anche per le aziende ICT è il nuovo evento digitale organizzato da… -