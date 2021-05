Grande Fratello Vip: Ignazio Moser e Andrea Damante erano stati contattati da Signorini (Di giovedì 13 maggio 2021) Andrea Damante ha confermato di essere stato chiamato insieme a Ignazio Moser per partecipare al Grande Fratello Vip 5: tutti i dettagli su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021)ha confermato di essere stato chiamato insieme aper partecipare alVip 5: tutti i dettagli su Notizie.it.

Advertising

matteorenzi : Per giustificare la sua caduta Conte evoca sondaggi e interessi. Eppure basterebbe che pensasse ai vaccini e ai ban… - matteorenzi : Solo da noi si confondono i sondaggi con la politica. La decisione costante basata sul consenso anima il Grande Fra… - CarloCalenda : Stupendo questo paese dove i cittadini si lamentano continuamente della non serietà della politica e pretendono per… - lydiaborino51 : @LaPrimaManina E soprattutto risparmiamo i 200milaEuro e passa che percepiva il suo amante-portavoce del Grande Fra… - beattrix369 : RT @AmbrosinoSalva3: A schifio finì! Tra me e mio fratello che si è vaccinato, alla fine non ce lo fatta più, gliene ho detto di tutti i co… -