Governo: D'Incà, 'risolvere tensioni con confronto, senza mettere bandierine' (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Le tensioni nella maggioranza vanno risolte nei tavoli di confronto, senza perseguire la politica di “mettere le bandierine”. Fino ad oggi c'è stato un dialogo costruttivo che ci può permettere di procedere in modo compatto su questioni aperte". Lo ha detto Federico D'Incà a Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag (Adnkronos) - "Lenella maggioranza vanno risolte nei tavoli diperseguire la politica di “le”. Fino ad oggi c'è stato un dialogo costruttivo che ci può perdi procedere in modo compatto su questioni aperte". Lo ha detto Federico D'a Rainews24.

Advertising

TV7Benevento : Governo: D'Incà, 'risolvere tensioni con confronto, senza mettere bandierine'... - Arianna42843157 : @BernardinoNico4 @LegaSalvini Lo so bene ke governa senza il consenso del popolo e questo mi fa inca come una besti… - shootingrome : Praticamente il #m5s sta in un governo che fa di tutto per abolire tutto quello che il m5s ha fatto nel governo pre… - CarloneDaniela : RT @ciampaglia60: @FedericoDinca @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @SkyTG24 D’Incà ci avete tradito avete fatto tutto quello che non dovevate fa… - IONONMIARRENDO : RT @ciampaglia60: @FedericoDinca @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @SkyTG24 D’Incà ci avete tradito avete fatto tutto quello che non dovevate fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Incà Ecco i redditi di Draghi e dei ministri Daniele Franco (Economia e Finanza), Enrico Giovannini (Trasporti), Marta Cartabia (Giustizia) e Roberto Cingolani (Ambiente) non hanno ancora caricato i loro dati sul sito del governo. Vincenzo ...

Tutte le buste paga: quanto guadagnano i ministri del governo Draghi Governo Draghi: i compensi dei ministri Ma il premier non è l'unico ad aver rinunciato al suo ... Da quanto risulta, infatti, la stessa scelta è stata fatta anche da Mara Carfagna, Federico D'Incà, ...

Governo: D'Incà, 'risolvere tensioni con confronto, senza mettere bandierine' Metro Daniele Franco (Economia e Finanza), Enrico Giovannini (Trasporti), Marta Cartabia (Giustizia) e Roberto Cingolani (Ambiente) non hanno ancora caricato i loro dati sul sito del. Vincenzo ...Draghi: i compensi dei ministri Ma il premier non è l'unico ad aver rinunciato al suo ... Da quanto risulta, infatti, la stessa scelta è stata fatta anche da Mara Carfagna, Federico D', ...