Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo: i provvedimenti dopo la 36ª giornata (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono stati pubblicati gli squalificati in Serie A dopo la 36esima giornata del massimo torneo italiano, due calciatori salteranno il prossimo turno. La stagione è arrivata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza. L’Inter non si ferma, successo anche contro la Roma per i campioni in carica. La Juventus è tornata al successo contro il Sassuolo, spettacolo del Milan che ha dominato contro il Torino. Tre punti anche per Atalanta e Lazio, in zona salvezza pesante ko per il Benevento. Obiettivo raggiunto per Fiorentina e Genoa, buon punto per Spezia e Cagliari. Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo Foto di Mario Taddeo / AnsaIl giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono stati pubblicati gliinla 36esimadel massimo torneo italiano, due calciatori salteranno il prossimo turno. La stagione è arrivata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi di Champions League e salvezza. L’Inter non si ferma, successo anche contro la Roma per i campioni in carica. La Juventus è tornata al successo contro il Sassuolo, spettacolo del Milan che ha dominato contro il Torino. Tre punti anche per Atalanta e Lazio, in zona salvezza pesante ko per il Benevento. Obiettivo raggiunto per Fiorentina e Genoa, buon punto per Spezia e Cagliari. GliinA, ilFoto di Mario Taddeo / AnsaIldott. Gerardo Mastrandrea, ...

Advertising

zazoomblog : Gli squalificati in Serie A il giudice sportivo: i provvedimenti dopo la 36ª giornata - #squalificati #Serie… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Tutti gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 2 sono positivi al… - NinoRamosTerml : @GiulioMola Non ha fatto giocare squalificati e infortunati. I noti. Gli imboscati nell'armadio hanno giocato - TuttoFanta : ????Tutti gli #infortunati & #squalificati per la 37° giornata di #fantacalcio - 7Tifoso : @giampdisan @ClaudioPratico @GiulioMola Certo che giocheranno... Perché non dovrebbero farlo?? Perché la Juve ha pu… -