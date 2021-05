Gli oscurantisti del Family Day sabato in piazza a Milano contro il ddl Zan (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una volta proteste denunciando rischi che non sono previste dal disegno di legge Zan che non colpisce i reati di opinione, ma solo l'istigazione all'odio e alla violenza nei confronti delle ... Leggi su globalist (Di giovedì 13 maggio 2021) Ancora una volta proteste denunciando rischi che non sono previste dal disegno di legge Zan che non colpisce i reati di opinione, ma solo l'istigazione all'odio e alla violenza nei confronti delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli oscurantisti Gli oscurantisti del Family Day sabato in piazza a Milano contro il ddl Zan ad_dyn Gli organizzatori hanno annunciato che la manifestazione di sabato a Milano darà il via a una "stagione di mobilitazione in tutta Italia che culminerà presto in una manifestazione nazionale a ...

Quell'odioso oltraggio contro le nostre sorelle lesbiche ...lo si fa diventare un antipatico e insopportabile slogan che si ritorcerebbe alla fine verso gli ... Ma chi sono questi spietati omofobi oscurantisti? A chi danno fastidio e perché le sorelle lesbiche? ...

Parla Fedez e vince Grillo L'HuffPost Gli oscurantisti del Family Day sabato in piazza a Milano contro il ddl Zan Massimo Gandolfini e Jacopo Coghe di ProVita&Famiglia: "Il Ddl Zan istituisce un odioso reato di opinione per sbattere in galera chi si oppone all`utero in affitto, al 'genitore 1 e 2', all`indottrina ...

