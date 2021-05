“Gli amanti non sono mai davvero segreti, la clandestinità è una favola. Sono coppie ombra" (Di giovedì 13 maggio 2021) “Gli amanti non Sono mai davvero segreti, la clandestinità è una favola. I veri amanti non intrattengono rapporti saltuari, ma Sono coppie ‘ombra’ che provano a costruire una vita alternativa con tutte le difficoltà e le fatiche del caso. La vicenda di Torino dimostra come, anche in queste situazioni, possano nascere relazioni stabili, basate sulla convivenza e sulla condivisione”. Così lo scrittore Diego De Silva commenta all’HuffPost la vicenda di un operaio 39enne di Torino dopo la cui morte - avvenuta a causa di un incidente d’auto durante una trasferta di lavoro - l’assicurazione risarcirà la moglie ma anche l’amante. Grazie alla mediazione dell’avvocato Gino Arnone, racconta il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) “Glinonmai, laè una. I verinon intrattengono rapporti saltuari, ma’ che provano a costruire una vita alternativa con tutte le difficoltà e le fatiche del caso. La vicenda di Torino dimostra come, anche in queste situazioni, possano nascere relazioni stabili, basate sulla convivenza e sulla condivisione”. Così lo scrittore Diego De Silva commenta all’HuffPost la vicenda di un operaio 39enne di Torino dopo la cui morte - avvenuta a causa di un incidente d’auto durante una trasferta di lavoro - l’assicurazione risarcirà la moglie ma anche l’amante. Grazie alla mediazione dell’avvocato Gino Arnone, racconta il ...

Advertising

matteorenzi : Quanto ai sondaggi: ci danno sempre per morti. Però nel 2018 abbiamo impedito il governo Di Maio, nel 2019 il gover… - casadide : ?? Oggi vi Facciamo Sognare così.... Un'altra Chicca della Nostra Valle??????? ??? Un percorso Divertente, per gli am… - TheGoldenScope : ?? THE GOLDEN OLDIES MUSIC BY DJ TAI-PAN ?? Un emozionante viaggio nel tempo nella stupenda musica degli anni 60/70/8… - Fruscio1968 : @36Antignani @musicassetta @Ni_Matsu @RadioQuar @bar_biturico ...lui non tantissimo a dire il vero (sono perfido).… - TheHardCore125 : RT @Beatric31517150: #ScrivoStorieDamore Gli amanti non si incontrano finalmente in qualche luogo. Sono sempre stati l'uno nell'altro.… -