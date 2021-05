Gli Album di “Freedom – Oltre il confine” anticipazioni puntata 13 maggio: Roberto Giacobbo alla scoperta de gli “Infernotti” (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo 23 puntate consecutive da Oltre 150 minuti, completamente autoprodotte e girate in Italia e all’estero, «Freedom – Oltre il confine» prosegue il suo viaggio su Italia 1, questa sera 13 maggio in prime-time, con gli Album di Freedom. La quinta puntata monotematica degli Album, in onda dallo studio virtuale del programma, vede Roberto Giacobbo e il suo team esplorare mondi sotterranei, luoghi suggestivi e imperdibili, spesso chiusi al pubblico o molto difficili, se non impossibili, da raggiungere. La serata si apre con gli “Infernotti” di uno storico palazzo di Via Po, a Torino, attualmente chiusi al pubblico. Strutture sotterranee, che nei secoli sono serviti da cantine per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo 23 puntate consecutive da150 minuti, completamente autoprodotte e girate in Italia e all’estero, «il» prosegue il suo viaggio su Italia 1, questa sera 13in prime-time, con glidi. La quintamonotematica degli, in onda dallo studio virtuale del programma, vedee il suo team esplorare mondi sotterranei, luoghi suggestivi e imperdibili, spesso chiusi al pubblico o molto difficili, se non impossibili, da raggiungere. La serata si apre con gli “” di uno storico palazzo di Via Po, a Torino, attualmente chiusi al pubblico. Strutture sotterranee, che nei secoli sono serviti da cantine per la ...

