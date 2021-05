(Di giovedì 13 maggio 2021) Tutta l’Avvocatura italiana aper discutere die far sentire la voce unitaria del mondo forense al tavolo delle riforme.E’ questo lo spirito con cui l’Ocf – Organismo Congressuale Forense, per legge organo di rappresentanza politica degli avvocati – chiede di convocare con urgenza la sessione ulteriore del XXXIV“estendendo l’ordine del giorno al tema, prioritario, della sostenibilità della Giurisdizione e della Professione forense, anche in relazione all’utilizzo delle risorse del Recovery Fund, oltre ai temi già indicati delle riforme dell’Ordinamento Forense e dell’Ordinamento Giudiziario e delle conseguenti modifiche dello Statuto Congressuale”. “Ci troviamo di fronte al piano di investimenti strutturali più importante del secondo dopoguerra dopo il piano Marshall – spiega ...

Advertising

lifestyleblogit : Giustizia, Ocf lancia congresso nazionale alla Fiera di Roma - - italiaserait : Giustizia, Ocf lancia congresso nazionale alla Fiera di Roma - BarbaroAvv : RT @ocforganismo: #RIFORMA #GIUSTIZIA OCF LANCIA IL #CONGRESSO NAZIONALE ALLA FIERA DI #ROMA Tutta l'Avvocatura italiana a congresso per di… - ocforganismo : #RIFORMA #GIUSTIZIA OCF LANCIA IL #CONGRESSO NAZIONALE ALLA FIERA DI #ROMA Tutta l'Avvocatura italiana a congresso… - OperaFisista : Giustizia, Ocf lancia congresso nazionale alla Fiera di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Ocf

Adnkronos

...più importante del secondo dopoguerra dopo il piano Marshall - spiega il CoordinatoreGiovanni Malinconico - un'occasione irripetibile per affrontare i problemi strutturali della, resi ...... ha sottolineato l' Organismo congressuale forense () poiché "è necessario sempre privilegiare ... "Il corretto funzionamento della- ha aggiunto l'organismo di rappresentanza politica dell'...L'Organismo Congressuale Forense chiede di convocare con urgenza la sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale ..."Si ricomincia a discutere di riforme della Giustizia, sia per quanto riguarda il processo penale, sia per quanto riguarda il civile, ma ancora non vedo nel dibattito l’interesse ad ascoltare il parer ...